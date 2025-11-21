Huawei Mate 80 получил режим работы с автономностью до 14 дней

Outdoor Mode позволяет смартфону работать до 14 дней без подзарядки. Функция снижает энергопотребление спутниковых возможностей и других модулей.

Как пишет компания, это особенно будет полезно для людей, которые отправляются в походы, путешествуют или занимаются экстремальными видами спорта.

По словам Huawei, новый режим может стать не менее важным, чем спутниковая связь, появившаяся в предыдущих моделях.