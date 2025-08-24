Huawei Mate 80 получит мощнейший процессор Kirin

Опубликовано 24 августа 2025, 13:301 мин.
Huawei Mate 80 получит мощнейший процессор KirinИ новые функции
Huawei Mate 80 получит самое производительное поколение процессоров Kirin, пишут СМИ. Новое устройство станет преемником Mate 70 с чипом Kirin 9020. Логично предположить, что Mate 80 оснастят Kirin 9030, однако точное название пока не подтверждено.
© Huawei
Кроме того, в смартфонах появится новая система охлаждения. После американских санкций 2019 года Huawei потеряла доступ к производству чипов у TSMC и долгое время обходилась старыми запасами. Однако в последние годы компания сумела возродить линейку Kirin собственными силами и вернула поддержку 5G в серии Mate 60. Теперь инженеры продолжают улучшать архитектуру процессоров.
Mate 80 также получит усовершенствованную камеру с улучшенным качеством фото и более мощный зум, пишут инсайдеры. Работать смартфоны будут на HarmonyOS 6 с «эксклюзивными функциями».
Официальная дата презентации пока не названа.