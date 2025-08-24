Huawei Mate 80 получит мощнейший процессор Kirin

Кроме того, в смартфонах появится новая система охлаждения. После американских санкций 2019 года Huawei потеряла доступ к производству чипов у TSMC и долгое время обходилась старыми запасами. Однако в последние годы компания сумела возродить линейку Kirin собственными силами и вернула поддержку 5G в серии Mate 60. Теперь инженеры продолжают улучшать архитектуру процессоров.

Mate 80 также получит усовершенствованную камеру с улучшенным качеством фото и более мощный зум, пишут инсайдеры. Работать смартфоны будут на HarmonyOS 6 с «эксклюзивными функциями».

Официальная дата презентации пока не названа.