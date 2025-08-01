Huawei Mate 80 RS Ultimate, похоже, получит 24 ГБ оперативной памяти

Ранее уже сообщалось, что Huawei работает над смартфоном с более чем 20 ГБ ОЗУ — скорее всего, речь шла именно о серии Mate 80. Об этом сообщил известный инсайдер в Weibo. Ожидается, что Mate 80 RS Ultimate и Pro+ будут доступны с двумя вариантами памяти: 512 ГБ и 1 ТБ.

Кроме того, инсайдер сообщил, что новая версия операционной системы HarmonyOS 6.0 может выйти уже в октябре.