Телефоны
Опубликовано 04 июня 2026, 19:23
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Huawei Mate 90 получит такой же дизайн камер, как у Mate 70

Но это не точно
Судя по свежим слухам, внешний вид камер будущих смартфонов Huawei Mate 90 будет напоминать модель Mate 70. С небольшими изменениями.
Huawei Mate 90 получит такой же дизайн камер, как у Mate 70

© Huawei

Вместо круглого «окошка» посередине новые аппараты могут получить цельную тёмную панель с толстой рамкой, в которую поместят три или четыре датчика. При этом ожидаются и вполне серьёзные внутренние улучшения: новый 5G-чип, более качественная камера и др.

У Huawei Mate 70 камеры расположены в сплошном круглом блоке, четыре объектива образуют квадрат. Внизу этого модуля находится тонкая продолговатая светодиодная вспышка, а весь блок окружён толстым ободком.

Конечно, точных официальных данных пока нет.

Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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