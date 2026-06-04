Huawei Mate 90 получит такой же дизайн камер, как у Mate 70

Опубликовано 04 июня 2026, 19:231 мин.
Huawei Mate 90 получит такой же дизайн камер, как у Mate 70Но это не точно
Судя по свежим слухам, внешний вид камер будущих смартфонов Huawei Mate 90 будет напоминать модель Mate 70. С небольшими изменениями.
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Вместо круглого «окошка» посередине новые аппараты могут получить цельную тёмную панель с толстой рамкой, в которую поместят три или четыре датчика. При этом ожидаются и вполне серьёзные внутренние улучшения: новый 5G-чип, более качественная камера и др.
У Huawei Mate 70 камеры расположены в сплошном круглом блоке, четыре объектива образуют квадрат. Внизу этого модуля находится тонкая продолговатая светодиодная вспышка, а весь блок окружён толстым ободком.
Конечно, точных официальных данных пока нет.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный