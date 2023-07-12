Huawei может к концу года получить доступ к 5G-чипам

Возвращение на рынок 5G-смартфонов ознаменовало бы победу компании, которая почти три года говорила о том, что находится в режиме «выживания».

Технологический гигант в свое время соперничал с Apple и Samsung за звание крупнейшего в мире производителя телефонов, пока в 2019 году США не ввели ряд санкций, ограничивающих доступ к чипам, необходимым для производства самых современных моделей. Правительства США и Европы назвали Huawei угрозой безопасности, что компания отрицает. С тех пор Huawei продает лишь ограниченные партии моделей 5G, используя запасные чипы.

Huawei отказалась от комментариев Reuters. SMIC не ответила на ту же просьбу.