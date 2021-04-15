Huawei может не выпустить новый флагманский смартфон за пределами Китая

Сообщается, что Huawei выпустит всего миллион штук Huawei P50. Они будут поставляться с фирменной операционной системой Harmony OS. Отмечается, что Huawei может показать на презентации три модели линейки, но в продажу поступят только одна или две модели. Как пишет Gizchina, всё указывает на то, что Huawei P50 не будет продаваться за пределами Китая. Смартфон будет ограничен внутренним рынком, для которого такой небольшой объём продаж не будет критическим.

Также СМИ пишут, что топовая версия Huawei P50 поступит на полки магазинов в августе.