Huawei может перестать выпускать свои флагманские смартфоны P и Mate

Анонимные источники сообщают, что обсуждения длятся уже два месяца, однако финального решения так и не принято. Huawei всё ещё надеется, что сможет заменить зарубежных поставщиков комплектующих на отечественных. Это позволило бы ей продолжить производство смартфонов.

Флагманские линейки Mate и P только в третьем квартале 2020 года принесли Huawei почти 40% от общего дохода с продаж. Сейчас главная трудность для компании — нехватка компонентов для устройств.

Сама Huawei отрицает, что рассматривает вопрос продажи флагманских линеек смартфонов.