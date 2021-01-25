Huawei может перестать выпускать свои флагманские смартфоны P и Mate
Анонимные источники сообщают, что обсуждения длятся уже два месяца, однако финального решения так и не принято. Huawei всё ещё надеется, что сможет заменить зарубежных поставщиков комплектующих на отечественных. Это позволило бы ей продолжить производство смартфонов.
Флагманские линейки Mate и P только в третьем квартале 2020 года принесли Huawei почти 40% от общего дохода с продаж. Сейчас главная трудность для компании — нехватка компонентов для устройств.
Сама Huawei отрицает, что рассматривает вопрос продажи флагманских линеек смартфонов.
Компании Huawei стало известно о существовании необоснованных слухов о возможной продаже флагманских брендов смартфонов HUAWEI. Компания не имеет таких планов, и у этих слухов нет оснований. Мы по-прежнему полностью поддерживаем производство смартфонов и продолжим предоставлять инновационные продукты для потребителей по всему миру.