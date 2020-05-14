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Huawei может выпустить более дешёвый гибкий смартфон осенью 2020
Он будет не похож на предыдущие модели
Первые устройства со складными экранами оказались очень дорогими, и оно неудивительно — технология новая на потребительском рынке. Однако чем дальше, тем доступнее должны становиться такие аппараты. В сети появился слух, что Huawei может выпустить более дешёвый гибкий смартфон осенью 2020.
Об этом пишет издание PhoneArena, ссылаясь на главу Display Supply Chain Consultants Росса Янга (Ross Young). Согласно его информации, Huawei выпустит недорогой смартфон с гибким дисплеем этой осенью вместе с новой серией Mate 40. Сообщается, что дизайн нового устройства будет отличаться от дизайна моделей Mate X и Mate Xs.
Напомним, что Huawei Mate Xs был оценён примерно в $2700. Поэтому даже устройство за $2000 будет считаться куда более доступным.