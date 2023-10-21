Huawei может выпустить дешевый складной смартфон

В прошлом году компания Huawei представила модель Pocket S - свою первую попытку создать раскладной телефон начального уровня и более доступную альтернативу модели P50 Pocket. Эти телефоны, отличающиеся оригинальным дизайном с двумя большими круглыми элементами на крышке, один из которых служит бампом для камеры, а другой - круглым экраном с диагональю 1,04 дюйма, изначально выпускались исключительно в Китае.

Несмотря на то, что складные телефоны начали привлекать внимание потребителей, они все еще представляют собой небольшой сегмент широкого рынка смартфонов. Однако отраслевые аналитики прогнозируют значительный рост рынка складных телефонов: по оценкам IDC, в 2023 г. мировые поставки складных телефонов составят 21,4 млн штук, что на 50% больше, чем в 2022 г. По прогнозам, к 2027 году доля складных телефонов на рынке составит 3,5%, что соответствует более 48 млн поставок.