Huawei может задержать выход новых флагманских смартфонов из-за санкций США

Как пишет издание Gizmochina, Huawei заявила своим поставщикам о необходимости отложить производство грядущих флагманских моделей. Причиной тому стало намерение компании оценить возможные перебои в цепочке поставок, которые могут возникнуть из-за новых ограничений США. Речь идёт о лицензиях со стороны американских властей на продажу Huawei чипов.

Сообщается, что компания, в частности, попросила приостановить производство некоторых компонентов для серии Huawei Mate 40.

Журналисты ожидали, что Huawei представит новый флагманский смартфон в октябре. Однако, по сообщениям источников, производство компонентов для него будет приостановлено как минимум на два месяца. Напомним, в качестве аппаратной основы для новинки должен был выступить процессор Kirin 1020.