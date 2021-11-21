Huawei начала официально продавать б/у смартфоны из-за дефицита новых моделей

Слухи об официальной продаже б/у смартфонов появился ещё летом. Теперь, как пишут СМИ, в Китае можно купить подержанный смартфон Huawei с полноценной фирменной поддержкой. Кроме того, компания оснастила все такие устройства новым аккумулятором. Они продаются вместе с фирменной операционной системой HarmonyOS и годом официальной гарантии. Утверждается, что смартфоны проходят многочисленные тесты перед продажей.

Huawei предлагает восемь моделей б/у устройств: Mate 20 RS Porsche, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30, Mate 30 5G, P30, P30 Pro. Они продаются по сниженной цене.