Huawei начала переводить смартфоны на другие процессоры вместо фирменного

Устройство засветилось в базе данных TENAA. В названии к нему добавилась приставка Life. Внешне новинка выглядит так же, как обычный Huawei nova 7 SE. Но внутри есть различия.

В базе TENAA указано, что смартфон работает на восьмиядерном процессоре частотой 2,4 ГГц, что соответствует Kirin 820 в актуальном nova 7 SE. Однако источники пишут, что вместо чипа Huawei в новинку установили MediaTek Dimensity 800U. Он похож на Kirin 820, но имеет GPU похуже.

Скорее всего, причина изменений в том, что на днях из-за санкций США компания Huawei потеряла возможность получать чипсеты от главного поставщика TSMC.

Помимо процессора, всё остальное в Huawei nova 7 SE остаётся неизменным.