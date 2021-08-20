Huawei начала продавать подержанные смартфоны в фирменных магазинах

Сертификация Huawei подтверждает, что смартфоны пригодны для использования. Этот шаг компании выгоден и для потребителей, и для самой Huawei. Подержанные смартфоны дешевле для клиента, а также помогут компании восполнить запасы на фоне дефицита.

На одном из официальных сайтов в Китае можно найти следующие б/у модели: Mate 30 Pro 5G, Mate 40 5G, P30, P30 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro. Судя по тому, что всё уже распродано, этот шаг пришёлся клиентам по душе.

Цены на подержанные смартфоны примерно на 500-600 юаней меньше, чем на новые.