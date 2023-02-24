Huawei начала продавать уценённые восстановленные флагманы P50

Бывший флагманский смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах, включая чёрный, золотой и белый. Восстановленные модели P50 официально продаются брендом, а не сторонним веб-сайтом.

Для тех, кто не знает, восстановленный телефон — это устройство, которое использовалось либо очень короткое время, либо было вскрыто, но возвращено по разным причинам. Компания забирает эти смартфоны по гарантии и обслуживает их, чтобы восстановить почти до исходного состояния. Затем устройства перепродают по более низкой цене.

В Китае версия Huawei P50 8 ГБ + 128 ГБ предлагается за 3388 юаней (почти 37 тысяч рублей по текущему курсу), а вариант 8 ГБ + 256 ГБ — за 3788 юаней (около 41 тысячи рублей).