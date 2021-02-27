Huawei объявила распродажу «умных подарков для любимых женщин» со скидками до 72%

С 26 по 28 февраля компания раздаёт купоны на скидку. Их можно получить тут. Для этого надо зарегистрироваться в системе. Купоны на дополнительную скидку применимы к планшетам MatePad, в том числе Pro, T10, T10s, роутеру Wi-Fi AX3 4-ядра, наушникам FreeBuds Pro, ноутбукам MateBook 13 2020 AMD, Intel, MateBook D 14, 15, MateBook X, MateBook X Pro, смартфонам P40, P40 Pro. Купоны действуют с 1 по 4 марта.

Скидки до 72% будут доступны только 72 часа. В рамках акции компания обещает скинуть половину цены на ноутбук MateBook D 15 2019, смартфон Y6 2019, наушники FreeBuds Lite и др. Количество товара ограничено.