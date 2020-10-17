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Huawei начала стремительно терять долю на рынке смартфонов
С 21% до 16% за несколько месяцев
Исследовательская компания Counterpoint Research сообщила, что в августе 2020 года Samsung и Xiaomi нарастили свои доли на рынке смартфонов, ещё больше оттеснив Huawei. Похоже, китайская компания начала стремительно терять свои позиции.
На долю Samsung за указанный период приходится 22% всех продаж смартфонов в мире. Компания является лидером. По сравнению с апрелем 2020 года прирост получился двухпроцентным. Huawei же с тех пор потеряла 5% — в августе доля компании составила 16% вместо 21%.
Также долю нарастила Xiaomi — с 8% до 11%. У Apple показатели оказались стабильными.
Аналитики считают, что Xiaomi продолжит наращивать долю, поскольку становится альтернативным китайским производителем на фоне проблем Huawei. Напомним, последняя уже полтора года испытывает трудности из-за санкций США.