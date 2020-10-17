Huawei начала стремительно терять долю на рынке смартфонов

На долю Samsung за указанный период приходится 22% всех продаж смартфонов в мире. Компания является лидером. По сравнению с апрелем 2020 года прирост получился двухпроцентным. Huawei же с тех пор потеряла 5% — в августе доля компании составила 16% вместо 21%.

Также долю нарастила Xiaomi — с 8% до 11%. У Apple показатели оказались стабильными.