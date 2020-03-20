Huawei начала стремительно терять долю рынка смартфонов

В целом, в прошлом месяце поставки смартфонов во всём мире упали на 38%. Причиной тому стала в том числе коронавирусная инфекция, которая распространяется по странам.

Однако объяснить смену лидеров на рынке так просто уже нельзя. Huawei, например, потеряла своё второе место и опустилась на четвёртое. Поставки компании в феврале были равны 5,5 млн. По сравнению с декабрём 2019 года они снизились почти в три раза.

В итоге первое место по поставкам сейчас принадлежит Samsung (18,2 млн), второе — Apple (10,2 млн), третье — Xiaomi (6 млн).