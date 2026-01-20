Huawei начала тесты трех разных сенсоров для телеобъектива в Pura 90 Ultra

Инсайдер сообщает, что первый вариант — это уже знакомый 50-мегапиксельный сенсор с изменяемым фокусным расстоянием, который использовался в предыдущих моделях.

Второй — совершенно новый 200-мегапиксельный датчик большого размера, но с фиксированным фокусным расстоянием.

Третий и самый продвинутый вариант — тот же 200-мегапиксельный сенсор, но с возможностью переключения между разными фокусными расстояниями. Такой объектив сможет делать качественные снимки с 3-кратным, 6-кратным и даже до 15-кратным оптическим зумом без потери деталей, пишут СМИ.

Ранее ходили слухи, что Pura 90 Ultra станет первым в мире смартфоном с двумя 200-мегапиксельными камерами: основной и перископной. Аналитики предполагают, что самый мощный сенсор может достаться именно Ultra-версии, а более простые варианты — младшим моделям линейки.

Официального подтверждения от Huawei пока нет.