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17:37, 01 июля 2023
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Huawei начала в России бета-тест новой версии своей оболочки EMUI 13

Вы все еще можете поучаствовать

У Huawei есть хорошие новости для пользователей из России: компания начала запуск бета-версии EMUI 13 для россиян, предоставляя им возможность протестировать новейшие функции до официального запуска.

Набор в бета-тест по-прежнему открыт для новых пользователей, которые хотят принять участие в программе. Huawei P50 Pro, Mate 40 Pro, Nova 10 и Nova 10 SE имеют право на доступ к функциям EMUI 13.

Huawei начала в России бета-тест новой версии своей оболочки EMUI 13
Huawei Central

Обновление требует загрузки размером 5,94 ГБ. В EMUI 13 представлены различные новые функции и оптимизации для улучшения пользовательского интерфейса, такие как возможность открывать служебные виджеты, проводя пальцем вверх по значкам приложений, и параметры настройки главного экрана с помощью сложенных в стопки или сгруппированных виджетов.

Внедрение будет осуществляться поэтапно, поэтому пользователи в России могут столкнуться с некоторой задержкой в получении обновления.

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