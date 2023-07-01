Huawei начала в России бета-тест новой версии своей оболочки EMUI 13

Huawei начала в России бета-тест новой версии своей оболочки EMUI 13Вы все еще можете поучаствовать
У Huawei есть хорошие новости для пользователей из России: компания начала запуск бета-версии EMUI 13 для россиян, предоставляя им возможность протестировать новейшие функции до официального запуска.
Набор в бета-тест по-прежнему открыт для новых пользователей, которые хотят принять участие в программе. Huawei P50 Pro, Mate 40 Pro, Nova 10 и Nova 10 SE имеют право на доступ к функциям EMUI 13.
Обновление требует загрузки размером 5,94 ГБ. В EMUI 13 представлены различные новые функции и оптимизации для улучшения пользовательского интерфейса, такие как возможность открывать служебные виджеты, проводя пальцем вверх по значкам приложений, и параметры настройки главного экрана с помощью сложенных в стопки или сгруппированных виджетов.
Внедрение будет осуществляться поэтапно, поэтому пользователи в России могут столкнуться с некоторой задержкой в получении обновления.