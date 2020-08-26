Huawei начала запасаться недоделанными процессорами из-за санкций США

У Huawei осталось две с половиной недели на то, чтобы запастись нужным количеством чипов. Источники пишут, что компания сейчас заполняет склады всеми возможными компонентами: однокристальными системами для смартфонов, адаптерами Wi-Fi, различными модулями. Кроме того, Huawei приходится закупать и недоделанные процессоры: либо не собранные, либо не протестированные до конца. В компании хотят собирать даже кремниевые пластины.

Сообщается, что Huawei стала звонить поставщикам рано утром или в полночь. По словам источника, компания сейчас работает в режиме выживания.