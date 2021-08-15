Huawei начнёт продавать смартфоны сторонних производителей в своих магазинах

Как пишет источник, было обнаружено, что с 20 августа в магазинах Huawei начнёт продаваться девайс под кодовым названием Monica. Стоит отметить, что пока неясно, кому именно принадлежит это устройства. Не исключено, что это смартфон самой Huawei. Характеристики и цены аппарата неизвестны.

При этом надо понимать, что новых смартфонов у Huawei толком нет. Можно назвать лишь серию P50. Поэтому скорее всего китайский производитель просто будет продавать в своих магазинах смартфоны чужого бренда. Возможно, это способ выжить в условиях американских санкций.

Есть вероятность, что в магазинах Huawei будут встречаться модели мелких производителей, а не каких-нибудь Realme или Xiaomi.