Huawei начнёт продавать свои смартфоны под другими марками ради спасения от санкций США

Huawei рассматривает возможность передать лицензии на свои разработки China Postal и Telecommunications Appliances Co. (PTAC). Эти компании смогут покупать детали, которые сама Huawei не может приобретать из-за ограничений США. Подразделение под названием Xnova уже продаёт смартфоны Huawei Nova на своём сайте, а в рамках партнёрства будет предлагать устройства под собственной маркой.

Другой источник сообщил, что китайский производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech Ltd. также будет продавать некоторые смартфоны разработки Huawei под собственным брендом.

Ранее из-за санкций США Huawei пришлось продать свой суббренд Honor.