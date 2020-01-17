Huawei нашла ещё один способ зарабатывать на пользователях

Журналисты нашли упоминание о встроенной рекламе в фирменной оболочке EMUI. Данная информация была обнаружена в «Условиях использования» сервисов Huawei Mobile Services.

В целом компания намерена создать платформу Huawei Ads. Сообщается, что Huawei будет собирать и хранить личные данные пользователей для персонализации рекламы в течение года. Huawei Ads также сможет собирать информацию о местоположении, если пользователь даст на это согласие. Коснуться это может только смартфонов компании, которые выйдут без сервисов Google.

Источники уточняют, что Huawei может не планировать запуск встроенной рекламы на устройствах в скором времени. По крайней мере до тех пор, пока рыночная доля компании не стабилизируется за пределами Китая.