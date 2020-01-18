Huawei нашла замену Google Maps для своих смартфонов

По сути, сделка с TomTom позволит Huawei использовать карты компании, информацию о трафике и навигационное программное обеспечение для разработки приложений для своих смартфонов.

Напомним, в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», из-за чего китайская компания потеряла возможность сотрудничать с американскими компаниями. Это относится и к Google, потому Huawei не может выпускать смартфоны с фирменными сервисами компании. Сейчас китайцы работают над собственной операционной системой и сервисами.