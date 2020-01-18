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Сегодня 16:28
Huawei нашла замену Google Maps для своих смартфонов
Заключила сделку с голландской компанией
Как известно, Huawei не может использовать на новых смартфонах сервисы Google. Поэтому компания занимается созданием альтернативных решений. На днях Huawei заключила партнёрское соглашение с нидерландской компанией TomTom, которая предоставит китайцам картографические данные.
По сути, сделка с TomTom позволит Huawei использовать карты компании, информацию о трафике и навигационное программное обеспечение для разработки приложений для своих смартфонов.
Напомним, в мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», из-за чего китайская компания потеряла возможность сотрудничать с американскими компаниями. Это относится и к Google, потому Huawei не может выпускать смартфоны с фирменными сервисами компании. Сейчас китайцы работают над собственной операционной системой и сервисами.