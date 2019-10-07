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Сегодня 18:14

Huawei назвала модели, которым полагается льготная замена аккумулятора

Всего за $14
Huawei запустила программу замены аккумуляторов по сниженной цене для нескольких десятков моделей смартфонов производителя.

Программа распространяется и на устройства бренда Honor. Действовать предложение будет до 5 декабря, но только для китайских пользователей. Заменить оригинальный аккумулятор в смартфонах на новый они смогут за $14 и $18.

По самой низкой стоимости менять батарею будут для аппаратов следующих серий:

  • Huawei Mate (до 20);
  • Huawei P (до 30);
  • Huawei Nova (до 5, за исключением 5i);
  • Huawei Enjoy;
  • Huawei Mate Lite;
  • Huawei G;
  • Honor V;
  • Honor 20, 10 и так далее;
  • Honor Play;
  • Honor X.

За $18 поменяют аккумулятор на устройствах серий:

  • Huawei Mate 20;
  • Huawei P (P30 Pro, P30);
  • Huawei Nova 5;
  • Huawei M5 Youth Edition и Enjoy.
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