Huawei назвала модели, которым полагается льготная замена аккумулятора

Программа распространяется и на устройства бренда Honor. Действовать предложение будет до 5 декабря, но только для китайских пользователей. Заменить оригинальный аккумулятор в смартфонах на новый они смогут за $14 и $18.

По самой низкой стоимости менять батарею будут для аппаратов следующих серий:

Huawei Mate (до 20);

Huawei P (до 30);

Huawei Nova (до 5, за исключением 5i);

Huawei Enjoy;

Huawei Mate Lite;

Huawei G;

Honor V;

Honor 20, 10 и так далее;

Honor Play;

Honor X.

За $18 поменяют аккумулятор на устройствах серий: