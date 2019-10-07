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Сегодня 18:14
Huawei назвала модели, которым полагается льготная замена аккумулятора
Всего за $14
Huawei запустила программу замены аккумуляторов по сниженной цене для нескольких десятков моделей смартфонов производителя.
Программа распространяется и на устройства бренда Honor. Действовать предложение будет до 5 декабря, но только для китайских пользователей. Заменить оригинальный аккумулятор в смартфонах на новый они смогут за $14 и $18.
По самой низкой стоимости менять батарею будут для аппаратов следующих серий:
- Huawei Mate (до 20);
- Huawei P (до 30);
- Huawei Nova (до 5, за исключением 5i);
- Huawei Enjoy;
- Huawei Mate Lite;
- Huawei G;
- Honor V;
- Honor 20, 10 и так далее;
- Honor Play;
- Honor X.
За $18 поменяют аккумулятор на устройствах серий:
- Huawei Mate 20;
- Huawei P (P30 Pro, P30);
- Huawei Nova 5;
- Huawei M5 Youth Edition и Enjoy.
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