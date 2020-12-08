Huawei назвала смартфоны, которые скоро получат обновление системы в России

Сегодня Huawei прислала пресс-релиз, в котором объявила о начале распространения EMUI 11. Обновление получат смартфоны серий Huawei P40, Huawei P30, Huawei Mate 20 и планшет Huawei MatePad Pro.

EMUI 11 имеет обновлённую функцию Always-on-display с различными версиями дизайна. Цвета можно настроить по своему вкусу. Также в прошивке появилась анимация с длинными планами. Huawei объясняет, что это приём из кинематографа, который используется для плавного перехода между двумя кадрами без монтажных склеек.

Также в новой версии прошивки можно одновременно открывать несколько плавающих окон. Их можно сворачивать в панель Quick Ball и разворачивать одним касанием.

Помимо этого в EMUI 11 усовершенствовался режим «Мультискрин», который позволяет работать одновременно на смартфоне и ноутбуке. Сейчас технология поддерживает работу двух активных приложений в одно и то же время.

Ещё в EMUI 11 улучшатся функции безопасности.