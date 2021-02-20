Huawei назвала смартфоны в России, которые скоро получат обновление системы

Следующие на очереди — смартфоны серий Huawei P30, Huawei Mate 20 и Huawei nova 5T.

Новая фирменная оболочка позволяет персонализировать оформление. У функции постоянного отображения, например, есть художественная анимация в стиле картин Мондриана. На экран блокировки можно установить любую фотографию или гифку.

Также в EMUI 11 добавили больше жестов для управления. Например, если удерживать ладонь над экраном, можно увидеть время даже в заблокированном состоянии. Новая прошивка также позволяет открывать три разных приложения на подключённом компьютере. Помимо этого, можно открывать одновременно несколько приложений на смартфоне. Плавающие окна при этом можно регулировать на своё усмотрение.

Кроме того, в EMUI 11 улучшены настройки конфиденциальности.

График выхода прошивки такой: