Huawei не будет продавать свой флагманский смартфон под настоящим именем

Скорее всего, замена процессора была вынужденной — у Huawei просто могли закончиться фирменные процессоры из-за санкций. Dimensity 1000+ набирает около 3000 и 800 баллов в Geekbench 5, а вот чипсеты серии Kirin 9000 — 3600 и 950 соответственно.

Кроме того, новая версия Huawei Mate 40 получила датчик камеры с более высоким разрешением — с 50 Мп до 64 Мп.

Стоит отметить, что смартфон будет продаваться как TD Tech M40 в Китае. Хотя причина этого шага неясна, скорее всего, это как-то связано с санкциями.