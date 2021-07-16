Huawei не хватит процессоров для нового флагманского смартфона

Телефоны
Сегодня в 12:45
Huawei не хватит процессоров для нового флагманского смартфонаСложно жить под санкциями США
В прошлом году США запретили производителям чипов отправлять свою продукцию Huawei без лицензии. Из-за этого TSMC лишилась своего крупнейшего клиента, а Huawei получила только ограниченное количество флагманских процессоров Kirin 9000 5G. Как пишет источник, скоро запасы будут исчерпаны.
Предполагалось, что данный процессор будет использоваться во флагманской серии Huawei P50. Запуск линейки должен был состояться весной, но его перенесли перенесен на середину лета, поскольку Huawei нужно было найти, чем заменить чип Kirin.
Согласно последней информации, Huawei P50 Pro с Kirin 9000 5G начнёт продаваться в августе. А вот в декабре компания вынуждена будет перейти на чип Snapdragon.
Модель P50 должна будет выйти в сентябре и работать на 4G-версии Snapdragon 888.