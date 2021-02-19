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Сегодня в 18:40
Huawei не сможет выпустить достаточно флагманских смартфонов P50
Не хватает компонентов
Обычно Huawei представляет новые смартфоны P-серии в первом квартале года, но в 2021, вероятно, всё будет иначе. Источники сообщают, что заказы компании на компоненты были меньше на этот раз, а также есть задержки в их поставке. То есть Huawei не сможет выпустить достаточно флагманских смартфонов P50 в 2021 году.
В серии Huawei P50 ожидается три модели — обычная P50 с процессором Kirin 9000E, P50 Pro и P50 Pro+ на платформе Kirin 9000.
Из-за санкций США компания успела получить только 8,8 млн нужных чипов, которые должны покрыть уже вышедшую серию Huawei Mate 40, гибкие устройства Mate X2 и грядущую линейку P50.