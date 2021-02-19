Обычно Huawei представляет новые смартфоны P-серии в первом квартале года, но в 2021, вероятно, всё будет иначе. Источники сообщают, что заказы компании на компоненты были меньше на этот раз, а также есть задержки в их поставке. То есть Huawei не сможет выпустить достаточно флагманских смартфонов P50 в 2021 году.