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Huawei не выпустит радикально новый процессор до августа
Именно тогда начнётся массовое производство
Сегодня инсайдеры сообщили, что Huawei не выпустит радикально новый процессор до августа. Именно на этот месяц запланировано массовое производство.
Речь идёт о процессоре Kirin, изготовленном по 5-нм техпроцессу. Согласно сведениям информатора, новая однокристальная система уже тестируется компанией в Дунгуане, Пекине и других городах. Массовое производство запланировано на август.
Ранее также сообщалось, что процессор появится в устройствах в третьем квартале 2020. Скорее всего, он получит название Kirin 1020. Производительность процессора будет улучшена на 50% по сравнению с Kirin 990.
Кроме того, в начале марта СМИ писали, что 5-нм чипсеты начнут массово изготавливать уже в первой половине текущего года, чтобы поставить их в октябре вместе с Huawei Mate 40. Однако информации о переносе выхода смартфона пока не поступало.