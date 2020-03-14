Huawei не выпустит радикально новый процессор до августа

Речь идёт о процессоре Kirin, изготовленном по 5-нм техпроцессу. Согласно сведениям информатора, новая однокристальная система уже тестируется компанией в Дунгуане, Пекине и других городах. Массовое производство запланировано на август.

Ранее также сообщалось, что процессор появится в устройствах в третьем квартале 2020. Скорее всего, он получит название Kirin 1020. Производительность процессора будет улучшена на 50% по сравнению с Kirin 990.

Кроме того, в начале марта СМИ писали, что 5-нм чипсеты начнут массово изготавливать уже в первой половине текущего года, чтобы поставить их в октябре вместе с Huawei Mate 40. Однако информации о переносе выхода смартфона пока не поступало.