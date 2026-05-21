Huawei Nova 16 выйдет на мировой рынок позже и с другим дизайном

Опубликовано 21 мая 2026, 07:20
Huawei Nova 16 выйдет на мировой рынок позже и с другим дизайномВ Китае со своим
Huawei Nova 16 сначала выйдет в Китае — предположительно 1 июня вместе с планшетом MatePad Pro Max. А вот на мировом рынке, по данным инсайдеров, это произойдет примерно через полгода. Различия на этом не заканчиваются.
Так, китайская версия Nova 16 получит цельный корпус. Для международного же рынка Huawei, похоже, сделает конструкцию из отдельной металлической рамки вокруг, спереди и сзади — стеклянные панели.
Пока это только слухи. Официальных заявлений от Huawei нет.
Согласно другим инсайдам, линейка Nova 16 будет состоять из трех моделей: Nova 16, Nova 16 Pro и Nova 16 Pro Max.
Последний также будет оснащен 6,84-дюймовым дисплеем 1,5K LTPO и чипсетом серии Kirin 9000. Может с аккумулятором емкостью 7000 мАч. Камеры могут включать перископический телеобъектив и мультиспектральный датчик.