Huawei Nova 16 выйдет на мировой рынок позже и с другим дизайном

Так, китайская версия Nova 16 получит цельный корпус. Для международного же рынка Huawei, похоже, сделает конструкцию из отдельной металлической рамки вокруг, спереди и сзади — стеклянные панели.

Пока это только слухи. Официальных заявлений от Huawei нет.

Согласно другим инсайдам, линейка Nova 16 будет состоять из трех моделей: Nova 16, Nova 16 Pro и Nova 16 Pro Max.

Последний также будет оснащен 6,84-дюймовым дисплеем 1,5K LTPO и чипсетом серии Kirin 9000. Может с аккумулятором емкостью 7000 мАч. Камеры могут включать перископический телеобъектив и мультиспектральный датчик.