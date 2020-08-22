Huawei обновила Android на смартфоне пятилетней давности

Huawei Mate 8 вышел в 2015 году. То есть он дебютировал вместе с iPhone 6s, например. Однако, несмотря на возраст, смартфон недавно получил системное обновление.

Huawei выпустила обновление для Mate 8 под номером 8.0.0.850 (C00) в Китае. СМИ указывают, что это, пожалуй, первый раз для компании, когда она обновляет Android-смартфон пятилетней давности.

Сейчас устройство работает под управлением прошивки EMUI 8.0 на базе Android Oreo. Апдейт принёс улучшения безопасности и функцию Smart Charge, которая снижает износ батареи. В скором времени, обновление должно прийти на смартфоны за пределами Китая.