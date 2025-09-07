Huawei обогнала Samsung и заняла первое место на рынке складных смартфонов

Главными драйверами продаж Huawei стали модели Pura X и Mate X6. Pura X получила популярность в Китае благодаря новому форм-фактору, процессору Kirin и функциям на базе ИИ. Mate X6, в свою очередь, укрепил позиции бренда за пределами страны. В результате доля Huawei в мировых поставках складных смартфонов достигла 48%, что вдвое больше показателя за тот же период прошлого года (24%).

На втором месте находится Samsung с долей в 20%. Корейский бренд недавно представил три новых Galaxy Z Fold, но им пока требуется время, чтобы закрепиться на рынке.

Третью строчку заняла Honor с успешными продажами Magic V5, самого тонкого складного смартфона, который особенно хорошо продаётся в Европе. В США лидером остаётся Motorola.

Всего во II квартале 2025 года в мире было продано 6,6 млн складных устройств.