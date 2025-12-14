Huawei обошла Apple по продажам смартфонов в Китае

Опубликовано 14 декабря 2025, 15:001 мин.
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов в КитаеБлагодаря Mate 80
Huawei стала лидером по продажам смартфонов в Китае, обогнав Apple. Главной причиной успеха стала новая серия Mate 80, вышедшая в ноябре. По данным отраслевых аналитиков, за первые десять дней продаж было отгружено несколько миллионов устройств.
© Huawei
После того как в третьем квартале Huawei уступила позиции из-за высокого интереса к iPhone 17, компания смогла вернуть первое место в последние недели 2025 года.
Согласно данным независимых исследовательских компаний, в 48-й неделе года Huawei заняла 27,81% китайского рынка смартфонов. В 49-й неделе её доля составила 22,89%. В обоих случаях компания опередила Apple. В 48-й неделе доля Apple составила 17,12%, а в 49-й — 18,65%.
На третьем месте оказалась Oppo с долей от 14,68% до 16,38%. Vivo заняла четвёртую позицию, показав результаты около 14−15%. В пятёрку лидеров также вошли Honor и Xiaomi.