Huawei обвинили в слежке за посетителями крупной смартфонной выставки

На выставке Huawei раздала посетителям специальные пропуска безопасности. Они были необходимы для доступа к стенду компании. Некоторые посетители не вернули эти бейджи, а затем заметили, что в них есть устройства, подозрительно похожие на трекеры.

Huawei отвергла обвинения, и представитель компании заявил: «пропуск Huawei используется только на стенде и возвращается, когда посетители выходят. Нет необходимости отслеживать местоположение». На бейдже, по заверениям компании, действительно есть датчик для сбора информации о времени пребывания владельца в выставочной зоне Huawei. Эта информация якобы будет использоваться для анализа общего интереса приглашённых к их продуктам для повышения качества их обслуживания. Huawei добавила, что будет защищать собранную информацию в соответствии со своей политикой конфиденциальности.