Huawei объявила дату выхода нового доступного смартфона с выдвижной камерой

Так же, как и у выпущенной в июле модели, Enjoy 10 Plus оснастят выдвижной фронтальной камерой. Его экран будет иметь ту же диагональ — 6,59 дюйма, разрешение 2340 × 1080 пикселей. Работать устройство будет, скорее всего, на процессоре среднего класса Kirin 710.

Аккумулятор у него должен быть достаточно ёмким — 4000 мАч, как и у Honor 9X. Enjoy 10 Plus будет иметь стандартный разъём для наушников, но не получит модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Выйдет новинка уже 5 сентября, совсем скоро.