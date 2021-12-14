Huawei объявила о выпуске нового гибкого смартфона

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Huawei объявила о выпуске нового гибкого смартфонаВозможно, это будет раскладушка
Huawei анонсировала презентацию 23 декабря, на которой представит новые флагманские продукты. В их числе Huawei P50 Pocket — новый смартфон с гибким экраном. Считается, что он будет похож на Samsung Galaxy Z Flip 3 и Motorola Razr, то есть будет представлять собой раскладушку.
Сообщается, что новый складной телефон Huawei будет оснащён шарниром нового поколения от Zhaoli Technology. В нем меньше деталей, что делает его не таким дорогим и более надёжным по сравнению с предыдущим механизмом. Есть сведения о том, что на дисплее нового смартфона даже нет складок.
Судя по официальным изображениям Huawei на Weibo, P50 Pocket будет доступен в белом и золотом цветах. Утёкшее в сеть изображение защитного чехла для устройства указывает на то, что на задней панели смартфона будут размещены два больших модуля камеры сзади, как у Huawei P50.
Источник: Phonearena