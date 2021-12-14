Huawei объявила о выпуске нового гибкого смартфона

Сообщается, что новый складной телефон Huawei будет оснащён шарниром нового поколения от Zhaoli Technology. В нем меньше деталей, что делает его не таким дорогим и более надёжным по сравнению с предыдущим механизмом. Есть сведения о том, что на дисплее нового смартфона даже нет складок.