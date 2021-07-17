Huawei объявила официальную дату презентации новых флагманских смартфонов

Интернет-источники опубликовали первый официальный постер Huawei с датой анонса флагманов P50. Она состоится 29 июля. Это будет общее мероприятие и для Китая, и для всего мира. Это означает, что Huawei расскажет, в каких странах будет продаваться серия P50 и сколько будет стоить.