Huawei объявила официальную дату презентации новых флагманских смартфонов

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Сегодня в 16:54
Huawei объявила официальную дату презентации новых флагманских смартфоновНаконец
Презентация линейки Huawei P50 неоднократно переносилась, но наконец китайская компания официально назвала дату анонса.
Интернет-источники опубликовали первый официальный постер Huawei с датой анонса флагманов P50. Она состоится 29 июля. Это будет общее мероприятие и для Китая, и для всего мира. Это означает, что Huawei расскажет, в каких странах будет продаваться серия P50 и сколько будет стоить.
Продажи новых смартфонов, согласно слухам, начнутся в августе.
Ожидается, что на мероприятии 29 июля Huawei представит также новую модель акустической системы Sound X.
Что касается Huawei P50, то смартфоны должны будут получить и Kirin 9000, и Snapdragon 888. Экран здесь будет характеризоваться разрешением 2,5 K.