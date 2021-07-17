Телефоны
Сегодня в 16:54

Huawei объявила официальную дату презентации новых флагманских смартфонов

Наконец
Презентация линейки Huawei P50 неоднократно переносилась, но наконец китайская компания официально назвала дату анонса.
Huawei объявила официальную дату презентации новых флагманских смартфонов

Интернет-источники опубликовали первый официальный постер Huawei с датой анонса флагманов P50. Она состоится 29 июля. Это будет общее мероприятие и для Китая, и для всего мира. Это означает, что Huawei расскажет, в каких странах будет продаваться серия P50 и сколько будет стоить.

Huawei объявила официальную дату презентации новых флагманских смартфонов

Продажи новых смартфонов, согласно слухам, начнутся в августе.

Ожидается, что на мероприятии 29 июля Huawei представит также новую модель акустической системы Sound X.

Что касается Huawei P50, то смартфоны должны будут получить и Kirin 9000, и Snapdragon 888. Экран здесь будет характеризоваться разрешением 2,5 K.