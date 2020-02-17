Huawei объявила скидки до 12 тысяч рублей на смартфоны в честь Дня защитника Отечества

Скидки актуальны при покупке устройств в в официальном интернет-магазине Huawei. В рамках акции можно будет приобрести смартфон P30 Pro с максимальной скидкой в 12 тысяч рублей. Таким образом его стоимость составит 47 990 рублей.

Также по сниженной цене можно купить Huawei P smart 2019 и P smart Z. Они получили скидку в 5000 рублей.

В акции участвуют и планшеты. Максимальная скидка для них равна 5000 рублям и будет доступна при покупке Huawei M5 10 Pro.

Компания также снизила цены на наушники и фитнес-браслеты. Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.