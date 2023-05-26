Huawei оценила опцию спутниковой связи на iPhone

По словам Ли, функция спутниковой связи SOS на iPhone 14 неудобна в использовании. Пользователям приходится проходить множество этапов, включая ожидание соединения со спутником, подтверждение чрезвычайной ситуации и выполнение дополнительных инструкций для отправки сообщения.

В отличие от этого, функция спутниковых сообщений Huawei, доступная через приложение MeeTime, обеспечивает «удобство и простоту», сходные с обычными текстовыми сообщениями.

Изначально ограниченный односторонними сообщениями, Huawei теперь ввел двусторонний обмен сообщениями, позволяющий пользователям получать ответы на сообщения в режиме реального времени. Ли назвал эту технологию значительным прорывом в отрасли, подчеркнув, что она была разработана с нуля после длительных внутренних обсуждений и доработок.