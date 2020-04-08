Телефоны
Сегодня 19:02
Huawei официально показала внешность нового доступного флагмана Honor
Похож на Huawei P40
Huawei официально показала внешность нового доступного флагмана Honor. Изображения смартфона опубликовал президент суббренда Чжао Мин (Zhao Ming).
Речь идёт о Honor 30 Pro. Компания должна представить его уже 15 апреля вместе с младшей моделью Honor 30.
На официальных рендерах можно увидеть основную камеру смартфона, заключённую в прямоугольный модуль. Ожидается, что в её составе будет датчик изображения на 50 Мп (Sony IMX700). Кроме того, у смартфона будет перископная камера.
Honor 30 Pro, по слухам, должны оснастить 6,57-дюймовым экраном, процессором Kirin 990 5G и аккумулятором на 3900 мАч. Оперативной памяти у смартфона будет от 8 до 12 ГБ.
Рендеры также показывают, что устройство выйдет в фиолетовом и серебристом цветах.