Huawei официально показала внешность нового доступного флагмана Honor

Речь идёт о Honor 30 Pro. Компания должна представить его уже 15 апреля вместе с младшей моделью Honor 30.

На официальных рендерах можно увидеть основную камеру смартфона, заключённую в прямоугольный модуль. Ожидается, что в её составе будет датчик изображения на 50 Мп (Sony IMX700). Кроме того, у смартфона будет перископная камера.

Honor 30 Pro, по слухам, должны оснастить 6,57-дюймовым экраном, процессором Kirin 990 5G и аккумулятором на 3900 мАч. Оперативной памяти у смартфона будет от 8 до 12 ГБ.

Рендеры также показывают, что устройство выйдет в фиолетовом и серебристом цветах.