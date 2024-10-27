Huawei опередил Samsung и Honor на рынке складных смартфонов Китая

Опубликовано 27 октября 2024, 19:541 мин.
Huawei опередил Samsung и Honor на рынке складных смартфонов КитаяТриумф?
Huawei вернула себе лидерство на конкурентном рынке складных смартфонов в Китае, заняв в третьем квартале 2024 года значительную долю рынка — 41,0%, пишут местные СМИ. Это достижение во многом объясняется успешным запуском Mate XT, первого в мире складывающегося втрое смартфона. Уникальный Z-образный складной дизайн Mate XT покорил как потребителей, так и экспертов отрасли.
© Huawei
Следом за Huawei идет Honor, ее бывшая дочерняя компания, которая обеспечила себе долю рынка в 21,9%. Сильные результаты Honor в категориях раскладушек и складных телефонов укрепили ее позиции.
Xiaomi также добилась заметного места, вновь войдя в тройку лидеров с долей рынка 17,2%. Решающую роль в успехе Xiaomi сыграла хорошо принятая новая итерация Mix Fold.
Samsung, хотя и является доминирующей силой на мировом рынке смартфонов, занимает относительно меньшую долю китайского рынка складных устройств — 7,7%. Vivo, Oppo, Lenovo и ZTE замыкают пятерку лидеров, но их рыночные доли остаются относительно скромными.