Huawei опередил Samsung и Honor на рынке складных смартфонов Китая

Следом за Huawei идет Honor, ее бывшая дочерняя компания, которая обеспечила себе долю рынка в 21,9%. Сильные результаты Honor в категориях раскладушек и складных телефонов укрепили ее позиции.

Xiaomi также добилась заметного места, вновь войдя в тройку лидеров с долей рынка 17,2%. Решающую роль в успехе Xiaomi сыграла хорошо принятая новая итерация Mix Fold.

Samsung, хотя и является доминирующей силой на мировом рынке смартфонов, занимает относительно меньшую долю китайского рынка складных устройств — 7,7%. Vivo, Oppo, Lenovo и ZTE замыкают пятерку лидеров, но их рыночные доли остаются относительно скромными.