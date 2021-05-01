Huawei определилась с датой анонса флагмана P50 после многократных переносов

Согласно новой утечке, Huawei P50 представят 17 июня. На эту дату назначено мероприятие компании с анонсом нового продукта. Пишут, что оно будет посвящено только флагманским смартфонам новой линейки.

Известно, что Huawei P50 получит процессор Kirin 9000L, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки на 66 Вт. Экран тут будет выполнен из OLED-панели диагональю 6,1-6,3 дюйма и частотой 120 Гц.

Вчера в сети появились реальные фотографии Huawei P50. У смартфонов будет необычный дизайн камеры с двумя круглыми большими модулями. Сканер отпечатков пальцев тут будет подэкранный.