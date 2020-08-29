Телефоны
Сегодня 20:18
Huawei опровергла скорый выпуск смартфона на собственной операционной системе
До конца этого года точно не будет
Huawei уже три года занимается разработкой собственной операционной системы HarmonyOS. В прошлом году на фоне санкций США компания представила её первую версию. В последнее же время ходили слухи, что скоро Huawei выпустить и первый смартфон на HarmonyOS. Сегодня компания опровергла эту информацию.
Об этом заявил топ-менеджер Huawei Ричард Ю (Richard Yu). По его словам, смартфон с HarmonyOS не выйдет до конца 2020 года. Не исключено, что устройство планируют запустить в 2021 году.
Ричард Ю также отметил, что компания сама выбрала в качестве операционной системы для смартфонов Android. Однако Huawei продолжает разрабатывать HarmonyOS, чтобы быть уверенной в себе в долгосрочной перспективе.