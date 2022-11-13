Huawei опровергла слухи о возвращении процессора Kirin в флагманские смартфоны P60

Слух о новом процессоре Kirin для флагманской серии P60 2023 года появился ещё в июле. Чип якобы собирались производить с использованием 14-нм техпроцесса на китайском предприятии SMIC. PhoneArena пишет, что таких планов у компании нет.

При этом, конечно, Huawei лучше продолжать использовать чипы 4G Snapdragon. Они производятся с использованием усовершенствованного 5-нм технологического процесса TSMC. Такие процессоры явно будут смотреться уместнее в премиальных смартфонах.