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Huawei оснастила новый бюджетный смартфон странной камерой
Об этом свидетельствует чехол
Ходят слухи, что Huawei готовит к выходу недорогие смартфоны линейки Honor V30 с 60-мегапиксельной камерой и неплохой производительностью. Что касается камеры, то, судя по новым утечкам, выглядеть она будет несколько странно.
Сведениями поделился инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он опубликовал в Twitter чехол для Honor V30. Как написал блогер, смартфон, вероятно, получит квадратную основную камеру. Отверстие под неё в чехле есть. Но, кажется, всё не так просто. Помимо основного отверстия в чехле видны дополнительные. Если вся информация правдива, это значит, что на задней панели новинки будут располагаться какие-то дополнительные модули камеры.
Журналисты также заметили, что на чехле написано предупреждение о запрете на публикацию фото данного прототипа.
Mukul Sharma
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