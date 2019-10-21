Huawei оснастила новый бюджетный смартфон странной камерой

Сведениями поделился инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он опубликовал в Twitter чехол для Honor V30. Как написал блогер, смартфон, вероятно, получит квадратную основную камеру. Отверстие под неё в чехле есть. Но, кажется, всё не так просто. Помимо основного отверстия в чехле видны дополнительные. Если вся информация правдива, это значит, что на задней панели новинки будут располагаться какие-то дополнительные модули камеры.

Журналисты также заметили, что на чехле написано предупреждение о запрете на публикацию фото данного прототипа.