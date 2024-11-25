Huawei отказалась от разработки компактных смартфонов

Серия Mate 70 будет оснащена 6,7-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и тонкими рамками, а серия Pura 80 предложит 6,76 и 6,78-дюймовый экраны, также с разрешением 1,5K.

Mate 70 будет выпущена 26 ноября, но она уже набирает обороты: всего за 10 часов было сделано более 130 000 предварительных заказов. Модели Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+ доступны в черном, белом, зеленом и фиолетовом цветах, с объемом памяти до 1 ТБ. Вариант Pro+ дополнен цветами Gold и Sky Blue и 16 ГБ оперативной памяти.