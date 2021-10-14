Huawei отказался ремонтировать смартфон россиянину по гарантии из-за закончившихся запчастей

Эльдар опубликовал письмо, в котором его читатель Сергей описывает проблему, связанную с ремонтом смартфонов фирмы Huawei. Дело в том, что при отсутствии какой-либо из запчастей в центре покупателю могут просто отказать в ремонте аппарата.

Сергей пользуется смартфоном Huawei Mate 30 Pro. Это устройство премиум-класса. Более того, покупал его владелец в официальном магазине производителя. Вообще обратился в сервисный центр пользователь по двум причинам: для замены задней крышки и для смены аккумулятора. Конечно, можно было бы это сделать в любом ремонтном центре, но в официальном была гарантия, что поставленные запчасти будут "родными".