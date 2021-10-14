Huawei отказался ремонтировать смартфон россиянину по гарантии из-за закончившихся запчастей

Huawei отказался ремонтировать смартфон россиянину по гарантии из-за закончившихся запчастейЗаменить неисправный аккумулятор владельцу так и не удалось
Эльдар опубликовал письмо, в котором его читатель Сергей описывает проблему, связанную с ремонтом смартфонов фирмы Huawei. Дело в том, что при отсутствии какой-либо из запчастей в центре покупателю могут просто отказать в ремонте аппарата.
Сергей пользуется смартфоном Huawei Mate 30 Pro. Это устройство премиум-класса. Более того, покупал его владелец в официальном магазине производителя. Вообще обратился в сервисный центр пользователь по двум причинам: для замены задней крышки и для смены аккумулятора. Конечно, можно было бы это сделать в любом ремонтном центре, но в официальном была гарантия, что поставленные запчасти будут "родными".
Связывался по поводу ремонта с работниками центра Сергей несколько раз. Сначала (16 сентября) ему сказали, что заднюю панель поменять легко, а вот запчастей пока нет, поэтому лучше обратиться к ним через неделю. Однако 24 сентября ему ответили ровно то же самое. 30 сентября - та же ситуация, только предлагают индивидуально заказать деталь. Однако 5 октября оказывается, что аккумулятор у производителя уже заказать нельзя вообще, как и использовать заказанную самим Сергеем из Китая запчасть. Единственный вариант - поменять матрицу (за 18,5 тысяч рублей), тогда будет заменена и батарея. Претензию же принимать сервисный центр может лишь в письменном виде.
Эльдар Муртазин добавляет, что читатель абсолютно прав: официальный сервисный центр не может отказать в ремонте аппарата. Если каких-то деталей нет, то он должен либо заменить неисправный смартфон таким же, либо выплатить сумму, за которую его купил владелец. Ну и предлагать менять дисплей, когда требуется замена лишь аккумулятора, производитель тоже не в праве.