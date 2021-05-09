Huawei открыла переход старых смартфонов с Android на фирменную HarmonyOS

HarmonyOS 2.0 стала доступна на Huawei nova 6 (вышел в 2019 году), nova 6 5G, nova 7 5G, nova 7 Pro 5G, nova 8, nova 8 Pro, и 10,8-дюймовом Huawei MatePad. Владельцы этих смартфонов могут подать заявку на тестирование до 17 мая. Количество мест ограничено, и компания будет отдавать приоритет разработчикам, чьи приложения представлены в магазине приложений Huawei.

Ранее появились сообщения, что HarmonyOS 2.0 меньше нагружает систему, чем Android, то есть требует меньше памяти. Выпуск финальной сборки ОС намечен на июнь.